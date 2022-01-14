«Челси» продолжает попытки вернуть Эмерсона Палмьери из аренды – лондонцы готовы заплатить «Лиону» компенсацию

«Челси» до сих пор пытается решить проблему на левом фланге обороны – после серьезной травмы Бена Чиллуэла в распоряжении Томаса Тухеля остался лишь один игрок данного амплуа, Маркос Алонсо.

Ранее «синие» не смогли договориться о переходе Люки Диня из «Эвертона», а сейчас испытывают трудности в процессе возвращения Эмерсона Палмьери из «Лиона», где он выступает на правах аренды. Первая попытка английского клуба закончилась неудачей, но руководство снова обратилось к французской стороне.

Об этом у себя в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо. Согласно его сведениям, теперь «Челси» даже готов выплатить компенсацию в размере четырех миллионов евро.