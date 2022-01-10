«Челси» может приобрести правого защитника этой зимой

Лондонский «Челси» раздумывает над приобретением нового правого защитника. Дело в том, что основной игрок на этой позиции Рис Джеймс получил травму в матче 21 тура АПЛ с «Брайтоном», который завершился вничью 1:1.
По сообщениям журналиста Низара Кинселлы в «Твиттере», лондонцы раздумывают над тем, чтобы отозвать из аренды защитника Дюжона Стерлинга, который на данный момент выступает в Чемпионшипе за «Блэкпул». В этом сезоне англичанин провел за свою команду 12 матчей, в которых не отметился ни одним голевым действием.
Впрочем, «Челси» может вернуть игрока только до 13 января. Если же они откажутся от этой идеи, им придется обратить внимание на альтернативные варианты.
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