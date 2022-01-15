Гвардиола летит к третьему золоту АПЛ: «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и оторвался на 13 очков

В главном матче европейского уик-энда сошлись «Манчестер Сити» и «Челси».

В матче 22-го тура АПЛ сошлись лидеры сезона, и «Манчестер Сити» имел шанс сделать свою заявку на чемпионство ещё более весомой. Отрыв «горожан» и так был хорош, но домашняя победа над «Челси» подальше бы отбрасывала претендентов. Команда Хосепа Гвардиолы шла считалась фаворитом. «Челси» посреди недели играл в Кубке английской лиги, а теперь команде Тухеля ещё и в Манчестер нужно было ехать.

По составам особых вопросов не было. Кубок Африки забрал по одному важному игроку – Рияд Марез и Эдуард Менди, в остальном всё привычно, даже травмы Чилуэлла и Джеймса, серьёзно ослабляющие «Челси». Лондонцы не стремились в атаку, с первых минут скромно играя вторым номером. «Манчестер Сити» владел преимуществом, территорией, но скорости включать не собирался.

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Ожидаемый сценарий первого тайма – с максимальным уважение и минимальным количеством опасных моментов. На старте матча Кепа начудил, выбив мяч в Аспиликуэту, после чего едва не случился курьёзный автогол. Повезло гостям. А перед перерывом Кепа спас в мёртвой, казалось бы, ситуации. Сработал прессинг «Ман Сити», перехват мяча, передача в центр и Джек Грилиш без помех бьёт с 10 метров в противоход Кепе. Но испанский голкипер чудом успел отстегнуть ногу, направив мяч правее штанги.

В остальном сплошная скука. Особенно удручал план «Челси», просто отсиживающегося у своих ворот. Даже одной толковой контратаки «синие» провести не сумели. Впервые мы увидели выпад гостей только во втором тайме, когда Ковачич блестящей передачей бросил в прорыв Лукаку, однако Ромелу ударом в касание не смог переиграть Эдерсона. В остальное время инициатива была полностью в ногах «Сити», но обострять помогали только стандарты, как то было в случае с опасным ударом Кевина де Брёйне.

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Бельгиец на этом не успокоился, и чисто на своём мастерстве создал-таки гол «Сити». Канселу забросил мяч по левому краю, а дальше уже де Брёйне разобрался сам. Кевин обошёл Канте, сместился в центр и пробил аккурат под штангу – 1:0. «Челси» на концовку матча забрал инициативу, наконец-то провёл пару позиционных атак, но моментов для ответного гола придумать не успел.

«Манчестер Сити» выиграл битву лидеров АПЛ и сделал очередной шаг к третьему чемпионству при Гвардиоле. «Челси» теперь отстаёт на 13 очков, «Ливерпуль» - на 14, но имеет 2 матча в запасе.