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Гвардиола летит к третьему золоту АПЛ: «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и оторвался на 13 очков

15 Января 2022 • 17:22 Комментировать (8)
Манчестер Сити
1:0
Челси
окончен

В главном матче европейского уик-энда сошлись «Манчестер Сити» и «Челси».

Протокол игры  
Манчестер Сити 1:0 Челси
(1:0) Де Брёйне Кевин 70'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Лапорт Эмерик Канселу Жоау Силва Бернарду Родри Эрнандес Де Брёйне Кевин   84' (Гюндоган Илкай (   84') Стерлинг Рахим Фоден Фил   88' (Жезус Габриэль (   88') Грилиш Джек
Запасные: Макати Джон Диаш Рубен Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Лавия Ромео Мбете-Тату Люк Уилсон-Эсбранд Джош
Аррисабалага Кепа Рюдигер Антонио Силва Тьяго Сарр Маланг Аспиликуэта Сесар Канте Н'Голо Ковачич Матео   32' Алонсо Маркос   7'   81' (Маунт Мэйсон (   81') Пулишич Кристиан   69' (Вернер Тимо (   69') Зиеш Хаким   69' (Хадсон-Одои Каллум (   69') Лукаку Ромелу
Запасные: Хаверц Кай Лофтус-Чик Рубен Беттинелли Маркус Баркли Росс Жоржиньо II Ньигес Сауль
15 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

В матче 22-го тура АПЛ сошлись лидеры сезона, и «Манчестер Сити» имел шанс сделать свою заявку на чемпионство ещё более весомой. Отрыв «горожан» и так был хорош, но домашняя победа над «Челси» подальше бы отбрасывала претендентов. Команда Хосепа Гвардиолы шла считалась фаворитом. «Челси» посреди недели играл в Кубке английской лиги, а теперь команде Тухеля ещё и в Манчестер нужно было ехать.

По составам особых вопросов не было. Кубок Африки забрал по одному важному игроку – Рияд Марез и Эдуард Менди, в остальном всё привычно, даже травмы Чилуэлла и Джеймса, серьёзно ослабляющие «Челси». Лондонцы не стремились в атаку, с первых минут скромно играя вторым номером. «Манчестер Сити» владел преимуществом, территорией, но скорости включать не собирался.

Embed from Getty Images

Ожидаемый сценарий первого тайма – с максимальным уважение и минимальным количеством опасных моментов. На старте матча Кепа начудил, выбив мяч в Аспиликуэту, после чего едва не случился курьёзный автогол. Повезло гостям. А перед перерывом Кепа спас в мёртвой, казалось бы, ситуации. Сработал прессинг «Ман Сити», перехват мяча, передача в центр и Джек Грилиш без помех бьёт с 10 метров в противоход Кепе. Но испанский голкипер чудом успел отстегнуть ногу, направив мяч правее штанги.

В остальном сплошная скука. Особенно удручал план «Челси», просто отсиживающегося у своих ворот. Даже одной толковой контратаки «синие» провести не сумели. Впервые мы увидели выпад гостей только во втором тайме, когда Ковачич блестящей передачей бросил в прорыв Лукаку, однако Ромелу ударом в касание не смог переиграть Эдерсона. В остальное время инициатива была полностью в ногах «Сити», но обострять помогали только стандарты, как то было в случае с опасным ударом Кевина де Брёйне.

Embed from Getty Images

Бельгиец на этом не успокоился, и чисто на своём мастерстве создал-таки гол «Сити». Канселу забросил мяч по левому краю, а дальше уже де Брёйне разобрался сам. Кевин обошёл Канте, сместился в центр и пробил аккурат под штангу – 1:0. «Челси» на концовку матча забрал инициативу, наконец-то провёл пару позиционных атак, но моментов для ответного гола придумать не успел.

«Манчестер Сити» выиграл битву лидеров АПЛ и сделал очередной шаг к третьему чемпионству при Гвардиоле. «Челси» теперь отстаёт на 13 очков, «Ливерпуль» - на 14, но имеет 2 матча в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
15 Января 2022 в 18:06
Ох и Стерлинг… Статус симулянта за ним закреплён конкретно
ингерман
15 Января 2022 в 17:59
ай молодцы робяты.. вламили тыварям! )))
ARTUR
15 Января 2022 в 17:53
Очень классный матч , ритм и скорости просто офигеть, ну и физуха у этих парней , не знаю как вам а мне уже давно кажется что уровень игры в апл особенно у ведущих клубов очень оторвался от уровня судейства ,ну не дотягивают они . Кепа может все же станет классным вратарем . Сити с победой . Для обеих команд это таки не просто матч )) Тухель очень хотел выиграть . Вобщем красиво играли .
skywoker
15 Января 2022 в 17:50
кепка чем то на браво "золотого периода" в сити похож
пропускает все что летит что криво что прямо
вполне несложный берущийся удар
а пропустил
браво помню как с удара головой с линии штрафной пропускал и тоже так вытягивался как будто нереал было поймать
кароч возращаться кепке надо домой, как вратарь он не состоялся
Vaisili0k
15 Января 2022 в 17:45
В целом заслуженная победа, Сити больше хотел выиграть, а Тухель больше заслужил проиграть. Эта его частая тактика играть на ничью в сложных матчах симпатии не вызывает. А так, по матчу, красивый бильярдный гол от Кевина, Канте и Ковачич в очередной раз показали насколько они превосходят по игре клоуна-пенальтиста, и удивило то, как игроки Сити самоотверженно в отборе играли и в целом в обороне, обычно такого рвения у них встретишь, а тут прям красота.
skywoker
15 Января 2022 в 18:29
это да, класс канте виден сразу
попробуй его обыграй, да и с мячом зараза почти не ошибается, де брейне тоже топ - и пас отдаст и пробьет и мяч удержит
но достойнее всех оказался незаметный "пенальтист"
Роман Мамедов
15 Января 2022 в 17:27
не жалко хотя продул 5 долларов
KLINSMANN
15 Января 2022 в 17:23
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окончен Манчестер Сити 1:0 Челси 1.79 3.90 4.70
Идет 40 минута Ньюкасл 0:0 Уотфорд 2.03 3.60 3.60
Идет 41 минута Норвич 2:0 Эвертон 3.80 3.35 2.05
Идет 41 минута Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.25 3.10 3.55
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.85 3.45 2.45
16.01  17:00 Ливерпуль ... Брентфорд 1.30 5.70 10.50
16.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
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