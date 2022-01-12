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В «Манчестер Сити» выбрали лучшего игрока декабря

12 Января 2022 • 01:03 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.65 4.05 4.90
15.01 15:30

Полузащитник Рияд Марез - лучший игрок «Манчестер Сити» в декабре, об этом свидетельствуют результаты опроса среди болельщиков «горожан». Причем преимущество Мареза можно назвать подавляющим - он набрал целых 80 процентов голосов болельщиков. За ним расположился Кевин де Брёйне с 11%, а тройку замкнул Рахим Стерлинг с 9%.

Столь внушительное преимущество Мареза объясняется тем, что в декабре он забил целых четыре гола в АПЛ, выйдя на третье место в списке бомбардиров команды. Впереди него теперь только Бернарду Силва и Стерлинг - у них по семь забитых голов, на один больше, нежели у Мареза.

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Манчестер Сити Рияд Марез
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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