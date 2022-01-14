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«Челси» потерял Кристенсена накануне матча с «Манчестер Сити»

14 Января 2022 • 15:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.70 3.75 5.30
Через 22 ч. 41 мин.

Датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен не примет участие в центральном матче 22-го тура английской Премьер-Лиги, в котором столичный клуб схлестнется с «Манчестер Сити». Причина - выявленный у него коронавирус. О положительном тесте игрока общественность уведомил немецкий наставник «пенсионеров» Томас Тухель. Пока что неизвестно, на какой срок болезнь выбила игрока из строя.

Встреча «Челси» и «Манчестер Сити» намечена на субботу, пятнадцатое января. Кристенсен является игроком основы «Челси», он провел в текущем сезоне двадцать один матч, при этом дважды отличился, уточнила пресс-служба «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андреас Кристенсен
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.10 3.25 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.70 3.75 5.30
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