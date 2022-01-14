«Челси» потерял Кристенсена накануне матча с «Манчестер Сити»

Датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен не примет участие в центральном матче 22-го тура английской Премьер-Лиги, в котором столичный клуб схлестнется с «Манчестер Сити». Причина - выявленный у него коронавирус. О положительном тесте игрока общественность уведомил немецкий наставник «пенсионеров» Томас Тухель. Пока что неизвестно, на какой срок болезнь выбила игрока из строя.

Встреча «Челси» и «Манчестер Сити» намечена на субботу, пятнадцатое января. Кристенсен является игроком основы «Челси», он провел в текущем сезоне двадцать один матч, при этом дважды отличился, уточнила пресс-служба «Челси».