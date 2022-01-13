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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» будет наказывать болельщиков, которые выбегают на поле

13 Января 2022 • 23:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.68 3.80 5.30
15.01 15:30

Официальный сайт лондонского «Челси» выпустил заявление, в котором говорится о том, что клуб намерен вводить серьезные санкции против болельщиков, которые выбегают на поле. Если речь идет о детях, то наказание будут получать как дети, так и их родители.

В своем заявлении клуб не указал, какое наказание ждет нарушителей. Однако, по некоторым данным, в виде наказания «синие» планируют запретить нарушителям посещать матчи.

Напомним, что ранее по окончанию первого полуфинального матча Кубка английской лиги, к вратарю «синих» Кепе Аррисабалаге подбежал ребенок, которому голкипер согласился дать автограф.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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