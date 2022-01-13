«Челси» будет наказывать болельщиков, которые выбегают на поле

Официальный сайт лондонского «Челси» выпустил заявление, в котором говорится о том, что клуб намерен вводить серьезные санкции против болельщиков, которые выбегают на поле. Если речь идет о детях, то наказание будут получать как дети, так и их родители.

В своем заявлении клуб не указал, какое наказание ждет нарушителей. Однако, по некоторым данным, в виде наказания «синие» планируют запретить нарушителям посещать матчи.

Напомним, что ранее по окончанию первого полуфинального матча Кубка английской лиги, к вратарю «синих» Кепе Аррисабалаге подбежал ребенок, которому голкипер согласился дать автограф.