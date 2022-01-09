Бернарду Силва: «В «Сити» футболисты за 50-80 миллионов не играют по несколько матчей, но проблем не возникает, Пеп – совершенный»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва лестно отозвался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле. Португалец подметил правильность подхода наставника к ротации состава. По его словам, испанский специалист находит идеальный баланс.

«Гвардиола – совершенный тренер. Он хорош как и в тактике, так и в работе с людьми. Очевидно, что в огромном коллективе всегда будут футболисты, которые недовольны количеством игрового времени. У него же получается сделать так, что игроки за 50-80 миллионов не выходят на поле по несколько матчей, но проблем не возникает. Это доказательство того, что он умеет управлять раздевалкой», - поделился Бернарду в разговоре с журналистами Expresso.