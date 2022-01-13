ВАР отменил гол и два пенальти в ворота «Челси»

Во время ответного полуфинала Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси», арбитр матча Андре Марринер дважды отменил пенальти в ворота «синих», а также гол Кейна во втором тайме, который был забит из офсайда.

В эпизоде с первым пенальти оказалось, что Антонио Рюдигер фолил за пределами штрафной. Что касается второго одиннадцатиметрового, то он был отменен из-за того, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага сыграл в мяч в столкновении с Лукасом Моурой.

Отметим, что судьей ВАР в этом матче является Майк Дин. Первый матч на «Стэмфорд Бридж» закончился уверенной победой «Челси» со счётом 2:0. В гостевом матче «пенсионеры» пока что лидируют с минимальным преимуществом 1:0 благодаря голу Антонио Рюдигера в первом тайме.