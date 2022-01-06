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«Вест Хэм» вынужден удовлетворить запросы Диня по зарплате

06 Января 2022 • 22:42 Комментировать
Эвертон
...
Лестер
2.55 3.50 2.65
11.01 23:00

Лондонский «Вест Хэм» находится в активном поиске левого защитника, после того, как основной игрок на этой позиции Аарон Крессуэлл получил травму в ноябре.

Одним из главных вариантов для «молотобойцев» является Люка Динь из «Эвертона», который окончательно решил покинуть свою команду после конфликта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. Более того, «Эвертон» уже приобрел на замену французу Виталия Миколенко из киевского «Динамо».

Единственной проблемой может стать то, что в стане «ирисок» Динь зарабатывает свыше 120 000 евро в неделю, в то время как «Вест Хэм» считает такую зарплату завышенной. Но судя по всему, «молотобойцы» все же будут вынуждены удовлетворить запросы игрока, так как на данный момент на рынке нет достойной альтернативы Диню.

Отметим, что в услугах французского защитника также заинтересован «Челси», который пытается найти замену травмированному Бену Чилвелу.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Вест Хэм Апл Люка Динь Аарон Крессуэлл Бен Чилвел
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