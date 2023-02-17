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Алип назвал любимый клуб Барриоса и Кассьерры в видеоигре

17 Февраля 2023 • 20:48 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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19.02 15:00

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал, за какой клуб в видеоигре на приставке любят играть его колумбийские партнёры по команде – Вильмар Барриос и Матео Кассьерра.

«Мы с Ваней Чистяковым иногда против Барриоса и Кассьерры в футбол рубимся. Очень интересно проходит. Если играем на клубном уровне, всегда колумбийцы «ПСЖ» выбирают, тогда против них довольно трудно приходится», - цитирует Алипа «Матч-ТВ».

Алип добавил, что зенитовцы обычно играют в приставку на сборах вечерами, когда можно найти час-два на то, чтобы поиграть – утром и днем у команды тренировки и контрольные матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дмитрий Чистяков Вильмар Барриос Нуралы Алип Матео Кассьерра
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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