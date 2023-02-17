Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар хочет остаться в «ПСЖ»

17 Февраля 2023 • 23:56 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1 1.62 X 4.20 2 5.10
19.02 15:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не намерен менять клубную прописку в летнее трансферное окно.

Слухи активно связывают бразильца с переходом в один из грандов Английской премьер-лиги. Сведения о переговорах с «Челси» были опровергнуты, однако будущее 31-летнего форварда в парижском клубе остаётся неопределённым. Согласно данным L’Equipe, Неймар хочет связать своё будущее с «ПСЖ» и не планирует никуда переходить в обозримом будущем.

Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Контракт звезды сборной Бразилии с парижанами рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИЛЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
96 мин
Осер Осер
Лион Лион
2
1
4.50 4.00 1.76
Видео
18.02.23 в 19:00
Ницца Ницца
Реймс Реймс
2.15 3.40 3.55
Видео
18.02.23 в 23:00
Страсбург Страсбург
Анже Анже
1.92 3.45 4.30
Видео
Все матчи
Новости
17 Февраля
23:56 · Франция. Лига 1
Неймар хочет остаться в «ПСЖ»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Рафинья назвал два топ-клуба, которым симпатизирует
21:16 · Франция. Лига 1
Хакими: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»
21:08 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал о важности Кимпембе для «ПСЖ»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Алип назвал любимый клуб Барриоса и Кассьерры в видеоигре
20:13 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» недовольны отношением Галтье к Месси
17:04 · Германия. Бундеслига
Шалимов: Когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование
16:50 · Франция. Лига 1
Раскрыта потенциальная проблема в трансфере Неймара слухи
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не вёл переговоры по Неймару слухи
16:21 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» недовольны Галтье слухи
16:15 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы подумаем, кем можно заменить Павара в ответном матче с «ПСЖ»
15:59 · Франция. Лига 1
Галтье отреагировал на слухи о своей возможной отставке
15:47 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мбаппе сказал, что навредит нам, если его команда будет играть в атаку»
15:23 · Франция. Лига 1
Зидан высказался о возвращении к тренерской работе
15:15 · Франция. Лига 1
Маркиньос получил повреждение в матче с «Баварией», он может не сыграть с «Лиллем»
Все новости
Рекомендуем