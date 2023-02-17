Неймар хочет остаться в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не намерен менять клубную прописку в летнее трансферное окно.

Слухи активно связывают бразильца с переходом в один из грандов Английской премьер-лиги. Сведения о переговорах с «Челси» были опровергнуты, однако будущее 31-летнего форварда в парижском клубе остаётся неопределённым. Согласно данным L’Equipe, Неймар хочет связать своё будущее с «ПСЖ» и не планирует никуда переходить в обозримом будущем.

Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 75 млн евро. Контракт звезды сборной Бразилии с парижанами рассчитан до лета 2025 года.