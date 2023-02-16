Стало известно, насколько серьёзна травма Хакими

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими в скором времени должен вернуться в строй.

Марокканец был заменён в перерыве матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) из-за боли в бедре, а также, как стало известно позднее, пропустит предстоящую встречу чемпионата Франции с «Лиллем». Как сообщает Le Parisien, повреждение латераля оказалось несерьёзным – неучастие в матче с «Лиллем» обусловлено решением Кристофа Галтье предоставить футболисту возможность отдохнуть. Ожидается, что Хакими сможет сыграть против «Марселя» 26 февраля.

В активе Ашрафа Хакими четыре гола и пять голевых передач в 31 поединке за парижан в текущей кампании.