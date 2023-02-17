В руководстве «ПСЖ» задумываются о возвращении Тухеля

Бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель может вернуться в команду. По информации от RMC Sport, внутри парижского клуба есть люди, продвигающие идею возвращения немецкого специалиста.

Напомним, Тухель провёл в «ПСЖ» два с половиной сезона. В этот срок команда дважды становилась чемпионом Франции, а также в единственный раз в своей истории вышла в финал Лиги чемпионов, где проиграла мюнхенской «Баварии». Тухель был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо.

После ухода из «ПСЖ» Тухель возглавил «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов спустя полгода после своего назначения. На старте нынешнего сезона Томаса уволили из английского клуба, поэтому он до сих пор остаётся без работы.

Руководство «ПСЖ» в данный момент недовольно результатами команды под началом Кристофа Галтье, который возглавил парижан летом.