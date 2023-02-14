Пике: «Мы хорошо дружили с Рамосом, но всё изменилось, когда в «Реал» пришёл Моуринью»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал о своей дружбе с экс-футболистом «Реала» Серхио Рамосом, который с 2021 года выступает за «ПСЖ». Напомним, оба игрока долгое время были основными центральными защитниками сборной Испании.

«Мы хорошо дружили с Рамосом, но всё изменилось, когда в «Реал» пришёл Моуринью. С тех пор наши встречи в эль класико были очень напряжёнными», – цитирует Пике Deportes Cuatro.

Напомним, Пике недавно завершил профессиональную карьеру и запустил в Испании свой любительский футбольный турнир под названием Kings League. На старте сезона Херард был одним из самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны».