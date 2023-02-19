Кампуш спустился к тренерской скамейке «ПСЖ» после трёх пропущенных голов

В воскресенье «ПСЖ» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Лилля». Команда Кристофа Галтье вела 2:0 и казалось, что никаких проблем с обеспечением результата у парижан не будет. Впрочем, «Лилль» не просто отыгрался, а ещё и вышел вперёд в средине второго тайма.

Когда счёт стал 2:3, к тренерской скамейке спустился футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш. До того момента португалец наблюдал за игрой с трибуны «Парк де Пренс».

С какой целью Луиш Кампуш спустился к скамейке, непонятно. Стоит сказать, что функционер делал какие-то жестикуляции в направлении поля.

Следить за матчем «ПСЖ» - «Лилль» можно в текстовой трансляции.