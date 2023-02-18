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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими назвал своих самых трудных оппонентов среди атакующих игроков

18 Февраля 2023 • 01:15 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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19.02 15:00

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал, противостоять каким футболистам ему было труднее всего.

Отвечая на вопрос, 24-летний марокканец назвал сразу трёх атакующих игроков: «Против кого мне было сложнее всего играть? Я назову Килиана Мбаппе, Кингсли Комана и Винисиуса Жуниора», – приводит Prime Video слова латераля.

Хакими совсем недавно довелось противостоять Коману: парижане выдержали натиск «Баварии» в первом тайме матча Лиги чемпионов, когда крайний защитник был на поле, а после его замены в перерыве из-за травмы всё же пропустили – и автором гола стал именно французский вингер мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кингсли Коман Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Винисиус Жуниор
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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