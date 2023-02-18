Хакими назвал своих самых трудных оппонентов среди атакующих игроков

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал, противостоять каким футболистам ему было труднее всего.

Отвечая на вопрос, 24-летний марокканец назвал сразу трёх атакующих игроков: «Против кого мне было сложнее всего играть? Я назову Килиана Мбаппе, Кингсли Комана и Винисиуса Жуниора», – приводит Prime Video слова латераля.

Хакими совсем недавно довелось противостоять Коману: парижане выдержали натиск «Баварии» в первом тайме матча Лиги чемпионов, когда крайний защитник был на поле, а после его замены в перерыве из-за травмы всё же пропустили – и автором гола стал именно французский вингер мюнхенцев.