Стало понятно, как Неймар получил травму

В воскресном матче французской Лиги 1 против «Лилля» травму получил нападающий «ПСЖ» Неймар. Звёздного бразильца унесли с поля «Парк де Пренс» на носилках.

В сети появились кадры из трансляции, которые дают понять, как Неймар травмировался. Бразилец неудачно наступил на ногу – его голеностоп вывернулся. Судя по кадрам, Неймар может пропустить длительный отрезок времени. Впрочем, лучше не торопиться с выводами и дождаться медицинского обследования.

Следить за концовкой матча чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.