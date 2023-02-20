Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» и «Лилль» повторили рекорд результативности Лиги 1 в 21-м веке

20 Февраля 2023 • 05:10 Комментировать
ПСЖ
4:3
Лилль
окончен

В матче двадцать четвертого тура французского чемпионата «ПСЖ» и «Лилль» сыграли со счетом 4:3, парижане могли одержать волевую победу - сперва они вели 2:0, затем пропустили три мяча, но все же сумели в итоге вырвать победу благодаря голу Месси со штрафного удара.

В матче в общей сложности были забиты семь мячей, но в первом круге их было еще больше, восемь, тогда «ПСЖ» выиграл со счетом 7:1. Подобная результативность в двух матчах сезона стала повторением рекорда французского чемпионата в 21-м веке, его теперь «ПСЖ» - «Лилль» делят с парой команд «Генгам» - «Лорьян» в сезоне 2001/2002. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
2
3
100.00 17.00 1.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Февраля
05:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» и «Лилль» повторили рекорд результативности Лиги 1 в 21-м веке
05:00 · Франция. Лига 1
Антонетти - первый тренер «Страсбурга» в 21-м веке, выигравший дебютный матч
04:40 · Франция. Лига 1
Эз - самый успешный тренер «Ланса» после 100 побед
04:20 · Франция. Лига 1
«Марсель» проводит свой самый успешный сезон в Лиге 1
02:21 · Франция. Лига 1
Фонсека: «Лилль» доминировал в матче с «ПСЖ», но у соперников были Месси и Мбаппе»
01:20 · Франция. Лига 1
Болельщики «ПСЖ» доверяют Галтье и не жаждут его отставки, показал опрос
00:43 · Франция. Лига 1
«Марсель» снова второй после волевой победы над «Тулузой»
19 Февраля
22:07 · Франция. Лига 1
Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «ПСЖ» Мендеша
21:26 · Франция. Лига 1
Полузащитник «ПСЖ» Витинья – о победе над «Лиллем»: «Мы недовольны своей игрой»
20:57 · Франция. Лига 1
«Ланс» подвёл черту под серией неудач, обыграв «Нант»
20:52 · Франция. Лига 1
У Неймара не выявлен перелом
20:17 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Я не хотел уколоть Неймара»
20:08 · Франция. Лига 1
Названы примерные сроки восстановления Неймара 2
19:57 · Франция. Лига 1
Чанов: «Если есть предложения от других клубов, Головину нужно двигаться дальше»
19:27 · Франция. Лига 1
Мбаппе предъявил претензии защитникам «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем