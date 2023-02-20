«ПСЖ» и «Лилль» повторили рекорд результативности Лиги 1 в 21-м веке

В матче двадцать четвертого тура французского чемпионата «ПСЖ» и «Лилль» сыграли со счетом 4:3, парижане могли одержать волевую победу - сперва они вели 2:0, затем пропустили три мяча, но все же сумели в итоге вырвать победу благодаря голу Месси со штрафного удара.

В матче в общей сложности были забиты семь мячей, но в первом круге их было еще больше, восемь, тогда «ПСЖ» выиграл со счетом 7:1. Подобная результативность в двух матчах сезона стала повторением рекорда французского чемпионата в 21-м веке, его теперь «ПСЖ» - «Лилль» делят с парой команд «Генгам» - «Лорьян» в сезоне 2001/2002.