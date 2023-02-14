Рамос: «В одно время я сомневался, что поступил правильно, перейдя в «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о том, что ему было сложно адаптироваться к новой команде после перехода летом 2021 года на правах свободного агента.

«После ухода из мадридского «Реала» в моей жизни всё сильно изменилось. После перехода в «ПСЖ» всё пошло по кривому пути: я получал много травм и никак не мог адаптироваться к новой команде. В одно время я сомневался, что поступил правильно, перейдя в «ПСЖ», – цитирует футболиста Diario AS.

Напомним, в конце сезона у Рамоса заканчивается контракт с «ПСЖ». 36-летний испанец может перебраться в МЛС следующим летом на правах свободного агента.