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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос: «В одно время я сомневался, что поступил правильно, перейдя в «ПСЖ»

14 Февраля 2023 • 11:23 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
19.02 15:00

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о том, что ему было сложно адаптироваться к новой команде после перехода летом 2021 года на правах свободного агента.

«После ухода из мадридского «Реала» в моей жизни всё сильно изменилось. После перехода в «ПСЖ» всё пошло по кривому пути: я получал много травм и никак не мог адаптироваться к новой команде. В одно время я сомневался, что поступил правильно, перейдя в «ПСЖ», – цитирует футболиста Diario AS.

Напомним, в конце сезона у Рамоса заканчивается контракт с «ПСЖ». 36-летний испанец может перебраться в МЛС следующим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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