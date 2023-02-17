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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» считают провальные трансферы одной из главных причин неудач

17 Февраля 2023 • 00:29 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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19.02 15:00

Руководство «Пари Сен-Жермен» разочаровано летней трансферной кампанией.

Парижане проиграли три последних матча, включая недавнюю встречу Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). На фоне неудач появились слухи о возможном скором увольнении главного тренера Кристофа Галтье, также под критику попали действия людей, ответственных за трансферы. По информации L’Equipe, в «ПСЖ» считают, что летние подписания, на которые было потрачено более 100 млн евро, практически не усилили команду. Некоторые сделки признаны откровенно неудачными.

Напомним, что летом ряды парижан пополнили Витинья, Фабиан Руис, Карлос Солер, Ренату Саншеш, Норди Мукиэле и Уго Экитике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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