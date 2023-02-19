Полузащитник «ПСЖ» Витинья – о победе над «Лиллем»: «Мы недовольны своей игрой»

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Витинья подвёл итоги матча против «Лилля» (4:3).

Парижане вырвали победу в концовке поединка французской Лиги 1, уступая до 87-й минуты со счётом 2:3.

«Атмосфера на нашем стадионе просто невероятна, но мы недовольны своей игрой. Несмотря на победу, я должен сказать, что мы можем играть значительно лучше. Сейчас наша команда находится в непростом положении, но я стараюсь делать всё от себя зависящее», – заявил после матча 23-летний португалец, отметившийся результативной передачей на Неймара.

На сегодняшний день отрыв «ПСЖ» от идущего вторым «Монако» составляет семь очков.