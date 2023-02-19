Агент: «Верратти любит «ПСЖ», невозможно представить его в другом клубе»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказалась о будущем своего клиента.

По словам Пименты, 30-летний итальянец хочет выступать только за «ПСЖ» и не рассматривает никакие другие варианты.

«Невозможно представить Верратти в другом клубе, он хочет выступать за «ПСЖ». Он любит «ПСЖ», — цитирует агента Telefoot.

Действующий контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Цвета парижан Верратти защищает с 2012 года.