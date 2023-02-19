Месси, Мбаппе и Неймар – в основе «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

В воскресенье «ПСЖ» будет проводить домашний матч чемпионата Франции против «Лилля». Рулевой парижан Кристоф Галтье принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Доннарумма, Пембеле, Рамос, Кимпембе, Мендеш, Витинья, Верратти, Фабиан Руис, Месси, Мбаппе, Неймар.

Как видим, звёздное трио атаки «ПСЖ» с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром выйдет на футбольное поле в основе.

Матч «ПСЖ» - «Лилль» стартует в 15:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, что «ПСЖ» проиграл три последних матча во всех турнирах.