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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе забил 150 голов в Лиге 1

19 Февраля 2023 • 17:09 Комментировать
ПСЖ
4:3
Лилль
окончен

В воскресенье «ПСЖ» проводил домашний матч чемпионата Франции против «Лилля». Команда Кристофа Галтье вела 2:0, проигрывала 2:3, но всё же выиграла за счёт двух голов в концовке – 4:3.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в прошедшем матче оформил дубль. Теперь на его счету 150 голов во французской Лиге 1. 134 гола в этом турнире Мбаппе забил за «ПСЖ», а ещё 16 – за «Монако».

Следующий матч «ПСЖ» проведёт 26 февраля. В этот день команда Кристофа Галтье будет играть против «Марселя» на выезде в следующем туре Лиги 1.

На текущий момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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