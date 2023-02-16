Французский топ-клуб «ПСЖ» впервые за 11 лет проведёт открытую тренировку. Об этом сообщает официальный интернет-портал парижского гранда

Мероприятие пройдёт 24 февраля, его местом станет домашняя арена клуба – парижский стадион «Парк де Пренс». По два пригласительных билета на тренировку получат обладатели клубных абонементов.

Напомним, что парижане проиграли три последних матча против прямых конкурентов – в Кубке Франции уступили «Марселю», после в чемпионате – «Монако», а во вторник в Лиге чемпионов – «Баварии».

Несмотря на неудачи, «ПСЖ» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.