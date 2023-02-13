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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос: «Если ты стал капитаном, то не должен менять отношение к партнёрам»

13 Февраля 2023 • 16:30 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
19.02 15:00

Защитник «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопрос о том, как он чувствует себя в роли капитана команды.

«Если команда выбрала меня, то это не значит, что я изменился. Я ничего не делал для того, чтобы занять эту должность. Даже если ты стал капитаном, то не должен менять отношение к партнерам, но нужно быть примером для остальных», — цитирует Маркиньоса Le Parisien.

Футболист отметил, что он должен помогать одноклубникам, особенно молодым, но всегда необходимо оставаться таким, какой ты есть.

В текущем сезоне 28-летний Маркиньос сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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