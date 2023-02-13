Маркиньос: «Если ты стал капитаном, то не должен менять отношение к партнёрам»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос ответил на вопрос о том, как он чувствует себя в роли капитана команды.

«Если команда выбрала меня, то это не значит, что я изменился. Я ничего не делал для того, чтобы занять эту должность. Даже если ты стал капитаном, то не должен менять отношение к партнерам, но нужно быть примером для остальных», — цитирует Маркиньоса Le Parisien.

Футболист отметил, что он должен помогать одноклубникам, особенно молодым, но всегда необходимо оставаться таким, какой ты есть.

В текущем сезоне 28-летний Маркиньос сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.