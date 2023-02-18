Хакими и Маркиньос не помогут «ПСЖ» в матче с «Лиллем»

Защитники «ПСЖ» Маркиньос и Ашраф Хакими не помогут своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции против «Лилля». Парижане сыграют с догами у себя дома на «Парк де Пренс» завтра в 15:00 по московскому времени.

По информации от журналиста Адриена Гренье, футболисты не успели восстановиться к матчу с «Лиллем». Маркиньос и Хакими получили небольшие повреждения в первой игре ⅛ финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

В данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с отрывом в 5 очков от второго места, где располагается «Марсель». «Лилль» идёт на пятой строчке.