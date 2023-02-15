Рамос ещё не знает, продлит ли контракт с «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамоса пока понятие не имеет, останется ли в команде на следующий сезон. Напомним, 36-летний футболист в конце кампании может стать свободным агентом, так как у него заканчивается контракт с парижанами.

«Новый контракт? Не знаю, я пока двигаюсь день за днём. Прошлый сезон был очень сложным, но сейчас я чувствую себя хорошо как в ментальном, так и физическом плане. Это самое важное. Сейчас я не думаю о будущем, летом мы всё увидим», – цитирует Рамоса журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Серхио выступает за парижан с лета 2021 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента из мадридского «Реала».