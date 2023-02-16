Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс прокомментировал своё потенциальное возвращение в «ПСЖ». Напомним, нидерландец покинул Париж лишь летом и перебрался в ПСВ на правах свободного агента.

«Хочу ли я вернуться в «ПСЖ»? Я подписал 5-летний контракт с ПСВ и в данный момент очень счастлив. Тем не менее, мы не можем знать, что случится в будущем. Я знаю, что у «ПСЖ» есть право выкупа, но в случае чего, последнее слово останется за мной», – цитирует Симонса журналист Адриен Гренье.

Симонс в нынешнем сезоне отметился 10 голами и 4 ассистами в чемпионате Нидерландов. Также в конце 2022 года Хави получил вызов в свою национальную сборную на чемпионат мира, где сыграл всего 7 минут.