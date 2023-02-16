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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной»

16 Февраля 2023 • 11:47 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лилль
19.02 15:00

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс прокомментировал своё потенциальное возвращение в «ПСЖ». Напомним, нидерландец покинул Париж лишь летом и перебрался в ПСВ на правах свободного агента.

«Хочу ли я вернуться в «ПСЖ»? Я подписал 5-летний контракт с ПСВ и в данный момент очень счастлив. Тем не менее, мы не можем знать, что случится в будущем. Я знаю, что у «ПСЖ» есть право выкупа, но в случае чего, последнее слово останется за мной», – цитирует Симонса журналист Адриен Гренье.

Симонс в нынешнем сезоне отметился 10 голами и 4 ассистами в чемпионате Нидерландов. Также в конце 2022 года Хави получил вызов в свою национальную сборную на чемпионат мира, где сыграл всего 7 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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Комментарии (1)
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San13
16 Февраля 2023 в 11:49
Идиотина, в Барсе бы уже играл вовсю, если бы потянул.
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