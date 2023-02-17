Галтье рассказал о важности Кимпембе для «ПСЖ»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мыслями о центральном защитнике Преснеле Кимпембе.

Из-за травмы 27-летний футболист не мог играть с ноября по февраль. В двух недавних встречах против «Монако» и «Баварии» он провёл на поле 11 и 45 минут соответственно, но не помог парижанам избежать поражений и жёсткой критики.

«Кимпембе – наш ключевой игрок, – делится мнением о защитнике Галтье. – Как воспитанник, он отлично понимает ответственность, которую несут игроки «ПСЖ», и знает, как здесь всё устроено. Но дело не только в этом, ведь он важен для нас и на поле. Он прирождённый лидер, и эти качества сейчас очень нужны команде», – сказал на пресс-конференции наставник «ПСЖ».