Насри рассказал, почему Зидан не возглавил «ПСЖ»

Известный французский экс-футболист Самир Насри поделился мнением о тренерской карьере Зинедина Зидана.

50-летний специалист не имеет тренерской работы с момента ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года. Перед началом текущего сезона Зидан мог стать рулевым «Пари Сен-Жермен», однако слухи так и остались слухами – должность занял Кристоф Галтье.

«Зидан работает не ради денег – для него гораздо важнее сам проект, клуб должен быть близок его сердцу. Работа в Англии точно не для него, и дело не только в языке. Думаю, он может возглавить «Марсель», учитывая амбиции клуба. Он родился в Марселе, и именно поэтому он не пошёл в «ПСЖ», – цитирует CalcioNews24 Насри.