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Чемпионат Франции. Лига 1

Насри рассказал, почему Зидан не возглавил «ПСЖ»

14 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
19.02 15:00

Известный французский экс-футболист Самир Насри поделился мнением о тренерской карьере Зинедина Зидана.

50-летний специалист не имеет тренерской работы с момента ухода из мадридского «Реала» летом 2021 года. Перед началом текущего сезона Зидан мог стать рулевым «Пари Сен-Жермен», однако слухи так и остались слухами – должность занял Кристоф Галтье.

«Зидан работает не ради денег – для него гораздо важнее сам проект, клуб должен быть близок его сердцу. Работа в Англии точно не для него, и дело не только в языке. Думаю, он может возглавить «Марсель», учитывая амбиции клуба. Он родился в Марселе, и именно поэтому он не пошёл в «ПСЖ», – цитирует CalcioNews24 Насри.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самир Насри ПСЖ Зинедин Зидан
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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