Месси и «ПСЖ» проведут новые переговоры в ближайшие дни

«Пари Сен-Жермен» предпримет новую попытку договориться с Лионелем Месси о продлении контракта.

Известно, что между представителями аргентинца и руководством клуба уже состоялась встреча, которая не привела к успеху. В СМИ распространились слухи о приближающемся уходе 35-летнего форварда, однако, как информирует журналист Гастон Эдуль, окружение игрока в настоящий момент находится на связи только с одним клубом – «ПСЖ». В ближайшие дни стороны проведут новую встречу.

Действующий договор Лионеля Месси с парижанами истекает по окончании сезона. По слухам, футболист может либо перебраться в «Интер Майами», либо вернуться в «Барселону».