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Чемпионат Франции. Лига 1

Хави Симонс: «Каждый день с Месси и Мбаппе – это нечто особенное»

16 Февраля 2023 • 20:51 Комментировать
ПСЖ
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Лилль
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19.02 15:00

Полузащитник нидерландского ПСВ Хави Симонс рассказал, как относится к звёздным экс-одноклубникам.

19-летний футболист сменил Париж на Эйндховен прошлым летом, чтобы обрести игровую практику. По словам атакующего хавбека, несмотря на редкие появления на поле в «ПСЖ», он всё же извлёк немало пользы, постоянно взаимодействуя с суперзвёздами: «Каждый день с такими игроками, как Месси и Мбаппе, – это нечто невероятное. То же самое могу сказать про Рамоса и Маркиньоса. Ранее я видел этих людей только по телевизору, а затем смог играть и тренироваться с ними. Конечно, это было очень приятно и полезно для меня», – заявил в интервью Marca Симонс.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСВ ПСЖ Серхио Рамос Маркиньос Килиан Мбаппе Хави Симонс
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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