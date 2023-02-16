Хави Симонс: «Каждый день с Месси и Мбаппе – это нечто особенное»

Полузащитник нидерландского ПСВ Хави Симонс рассказал, как относится к звёздным экс-одноклубникам.

19-летний футболист сменил Париж на Эйндховен прошлым летом, чтобы обрести игровую практику. По словам атакующего хавбека, несмотря на редкие появления на поле в «ПСЖ», он всё же извлёк немало пользы, постоянно взаимодействуя с суперзвёздами: «Каждый день с такими игроками, как Месси и Мбаппе, – это нечто невероятное. То же самое могу сказать про Рамоса и Маркиньоса. Ранее я видел этих людей только по телевизору, а затем смог играть и тренироваться с ними. Конечно, это было очень приятно и полезно для меня», – заявил в интервью Marca Симонс.