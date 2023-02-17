Галтье отреагировал на слухи о своей возможной отставке

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о своей возможной отставке.

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба недовольно последними результатами команды и раздумывает над тем, чтобы уволить 56-летнего специалиста. В числе возможных преемников Галтье называются Томас Тухель и Зинедин Зидан.

«Не отвечаю на злобу и пошлость некоторых. Я принимаю любую критику. Я буду защищать своих футболистов до конца, потому что они работают. Доволен ли я их выступлением? Нет», — приводит слова Галтье L'Equipe.

После 23 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 54 набранных очка. В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили мюнхенской «Баварии» (0:1). Отметим, что команда Галтье проиграла три своих последних матча подряд во всех турнирах.