Неймар поссорился с Кампушем и раскритиковал его трансферную политику

Нападающий «ПСЖ» Неймар поссорился с клубным советником Луишем Кампушем, который пришёл в команду перед стартом нынешнего сезона и разработал новую трансферную политику.

По информации от L’Equipe, во время разговора с Кампушем Неймар высказал всё, что думает о трансферной стратегии португальца. Напомним, летом «ПСЖ» подписал Норди Мукиэле, Витинью, Фабиана Руиса, Карлоса Солера, Ренату Саншеша и Уго Экитике. Ни один из этих футболистов пока не смог как следует проявить себя в футболке парижского клуба.

Напомним, ранее ходили слухи, что «ПСЖ» хочет продать Неймара грядущим летом. Одним из претендентов на бразильца якобы является лондонский «Челси».