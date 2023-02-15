Боссы «ПСЖ» и «Челси» обсудили возможный трансфер Неймара

Бразильская звезда «Пари Сен-Жермен» Неймар может сменить клуб уже после завершения нынешнего сезона.

По информации издания Le Parisien, владелец «Челси» Тодд Бёли встретился с боссом французского гранда Нассером Аль-Хелаифи во вторник в Париже, чтобы обсудить, в частности, условия возможного перехода Неймара в клуб Премьер-лиги следующим летом. Сообщается, что «аристократы» готовы предложить за бразильца около 60 миллионов евро.

В текущей кампании на счету одного из лучших игроков мира 28 матчей, в которых он забил 17 голов при 16 результативных передачах.