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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими рассказал о своих лучших футбольных воспоминаниях

18 Февраля 2023 • 10:52 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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19.02 15:00

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился своими самыми памятными футбольными воспоминаниями.

«Мои лучшие воспоминания в футболе? Когда в 2018 году я выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». Конечно, я также назову прошедший чемпионат мира, где сборная Марокко дошла до полуфинала», – цитирует защитника Prime Video Sport France.

Ашраф проводит уже свой второй сезон в составе «ПСЖ». В нынешней кампании марокканец отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Франции.

Напомним, Хакими является воспитанником «Реала» и целых 14 лет числился футболистом «королевского клуба».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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