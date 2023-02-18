Хакими рассказал о своих лучших футбольных воспоминаниях

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился своими самыми памятными футбольными воспоминаниями.

«Мои лучшие воспоминания в футболе? Когда в 2018 году я выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». Конечно, я также назову прошедший чемпионат мира, где сборная Марокко дошла до полуфинала», – цитирует защитника Prime Video Sport France.

Ашраф проводит уже свой второй сезон в составе «ПСЖ». В нынешней кампании марокканец отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами в чемпионате Франции.

Напомним, Хакими является воспитанником «Реала» и целых 14 лет числился футболистом «королевского клуба».