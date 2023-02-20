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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека: «Лилль» доминировал в матче с «ПСЖ», но у соперников были Месси и Мбаппе»

20 Февраля 2023 • 02:21 Комментировать
ПСЖ
4:3
Лилль
окончен

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека считает, что только индивидуальное мастерство суперзвёзд «Пари Сен-Жермен» помешало его команде добиться успеха.

«Лилль» едва не увёз из Парижа победу, однако голы Килиана Мбаппе и Лионеля Месси на 87-й и 94-й минутах перевернули игру – 4:3.

«Думаю, мы доминировали на протяжении всей встречи, – считает Фонсека. – У нас было достаточно моментов, мы показали свою игру и сделали всё, чтобы добыть три очка, но всю разницу сделали Месси и Мбаппе», – заявил португалец в послематчевом интервью.

«ПСЖ» возглавляет Лигу 1 с 57 очками, опережая «Марсель» на пять баллов. «Лилль» с 41 очком в активе располагается на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лионель Месси ПСЖ Паулу Фонсека Килиан Мбаппе
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