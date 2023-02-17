В «ПСЖ» недовольны отношением Галтье к Месси

В прессе появляется всё больше слухов о возможном уходе Кристофа Галтье с должности главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Парижане проваливают начало 2023 года и серьёзно рискуют вылететь из Лиги чемпионов в первой же стадии плей-офф – чтобы избежать этого, потребуется одолеть «Баварию» в Мюнхене. По информации журналиста Адриена Гренье, работа Галтье вызывает недовольство не только у руководства и болельщиков: футболисты считают, что наставник слишком выделяет Лионеля Месси на фоне остальных, что подрывает доверие и атмосферу в коллективе.

Напомним, что Кристоф Галтье может быть отправлен в отставку уже в марте, если команда вылетит из Лиги чемпионов.