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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» недовольны отношением Галтье к Месси

17 Февраля 2023 • 20:13 Комментировать
ПСЖ
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Лилль
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19.02 15:00

В прессе появляется всё больше слухов о возможном уходе Кристофа Галтье с должности главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Парижане проваливают начало 2023 года и серьёзно рискуют вылететь из Лиги чемпионов в первой же стадии плей-офф – чтобы избежать этого, потребуется одолеть «Баварию» в Мюнхене. По информации журналиста Адриена Гренье, работа Галтье вызывает недовольство не только у руководства и болельщиков: футболисты считают, что наставник слишком выделяет Лионеля Месси на фоне остальных, что подрывает доверие и атмосферу в коллективе.

Напомним, что Кристоф Галтье может быть отправлен в отставку уже в марте, если команда вылетит из Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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