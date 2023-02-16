Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тухель готов вернуться в «ПСЖ», но клуб хочет подписать Зидана

16 Февраля 2023 • 17:33 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1 1.65 X 4.20 2 4.90
19.02 15:00

Бывший наставник «ПСЖ» Томас Тухель готов снова возглавить парижан. Об этом сообщают журналисты Фабрис Хоукинс и Артур Перро.

Отмечается, что боссы «ПСЖ» хотят видеть на посту главного тренера Зинедина Зидана, если нынешний рулевой команды Кристоф Галтье будет отправлен в отставку.

По информации источника, 56-летний Галтье не покинет французский клуб до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», но если результаты будут неудовлетворительными, то специалист будет уволен.

Вторая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта. В первой встрече парижане проиграли на своем поле 0:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Томас Тухель Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИЛЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
17:54 · Франция. Лига 1
Хакими не сыграет с «Лиллем»
17:33 · Франция. Лига 1
Тухель готов вернуться в «ПСЖ», но клуб хочет подписать Зидана
16:28 · Франция. Лига 1
Семья Месси готова переехать в США слухи
14:41 · Франция. Лига 1
Неймара снова критикуют – бразилец посетил «Макдональдс»
14:11 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился со звёздным преемником Галтье
13:56 · Испания. Ла Лига
Отец Месси прилетел в Барселону после провальных переговоров с «ПСЖ»
13:24 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «Реала» рассказал, сколько ещё будет играть Месси
12:21 · Россия. Премьер-лига
Зарема Салихова: «Если бы Кофрие был в кубковом матче против «Зенита», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги» 1
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Неймар очень помогал мне в «ПСЖ»
11:47 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс: «Возвращение в «ПСЖ»? Последнее слово будет за мной» 1
10:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может уволить главного тренера
10:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» заинтересован в игроке «Лиона»
08:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов бесплатно отпустить Неймара
07:00 · Франция. Лига 1
Следующим клубом Месси может стать «Интер», но не миланский
04:40 · Италия. Серия А
Суд приговорил воров, которые в 2021 году обокрали ди Марию - они получили от 1 до 5 лет тюрьмы
Все новости
Рекомендуем