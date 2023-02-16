Тухель готов вернуться в «ПСЖ», но клуб хочет подписать Зидана

Бывший наставник «ПСЖ» Томас Тухель готов снова возглавить парижан. Об этом сообщают журналисты Фабрис Хоукинс и Артур Перро.

Отмечается, что боссы «ПСЖ» хотят видеть на посту главного тренера Зинедина Зидана, если нынешний рулевой команды Кристоф Галтье будет отправлен в отставку.

По информации источника, 56-летний Галтье не покинет французский клуб до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», но если результаты будут неудовлетворительными, то специалист будет уволен.

Вторая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта. В первой встрече парижане проиграли на своем поле 0:1.