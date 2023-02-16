Хакими не сыграет с «Лиллем»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отыграл только один тайм во вторничном матче Лиги чемпионов против «Баварии». Сообщалось, что марокканец попросил у Кристофа Галтье замену из-за болезненных ощущений в бедре.

По данным французских СМИ, из-за полученного повреждения Ашраф Хакими не поможет «ПСЖ» в воскресном матче чемпионата Франции против «Лилля». Когда марокканец вернётся в строй, пока не понятно.

Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем» пройдёт в ближайшее воскресенье, 19 февраля.

Напомним, что «ПСЖ» во вторник проиграл «Баварии» на своём поле со счётом 0:1. Ответный матч команды проведут 8 марта.