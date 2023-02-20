Болельщики «ПСЖ» доверяют Галтье и не жаждут его отставки, показал опрос

В последнее время участились слухи об увольнении Кристофа Галтье из «ПСЖ» - терпение у руководителей такого клуба, как легко догадаться, редко бывает бездонным. В последнее время «ПСЖ» попал в «турбулентность», схожую с той, которую пережил «Милан».

Команду выбили из Кубка Франции, она проиграла дома первый матч плей-офф ЛЧ против «Баварии», а также потерпела пару неудач в чемпионате. Но фанаты «ПСЖ» выступают против отставки Галтье, это показал опрос, проведенный во французском обществе, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress..

59 процентов опрошенных высказались против увольнения Галтье в принципе, а 71 процент считает, что предпринимать резкие шаги не стоит хотя бы до ответного матча с «Баварией». Также опрос выяснил, что лучшим игроком в составе клуба фанаты считают Мбаппе - 72 процента. Это при наличии Месси и Неймара, напомним.