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Журналист Хоукинс: Неймар не хочет покидать «ПСЖ», клуб не планирует продавать бразильца

13 Февраля 2023 • 19:30 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
19.02 15:00

Известный журналист Фабрис Хоукинс высказался о возможном уходе нападающего Неймара из «ПСЖ».

Хоукинс сообщил в социальной сети, что бразилец не планирует покидать стан парижан. Однако если клуб скажет футболисту, что не рассчитывает на него, то он задумается о смене команды. По словам журналиста, в планы «ПСЖ» пока не входит продажа Неймара, как ранее сообщалось в СМИ.

В сезоне-2022/23 на счету 31-летнего нападающего 17 забитых мячей и 16 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах. Трудовой договор бразильца с командой рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Фабрис Хоукинс
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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