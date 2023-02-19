Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Месси ведёт переговоры только с «ПСЖ»

19 Февраля 2023 • 14:06 Комментировать
ПСЖ
0:0
Лилль
1 1.68 X 4.10 2 4.80
1-й тайм

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не ведёт переговоры ни с кем, кроме французского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Месси сейчас ведёт переговоры только с «ПСЖ», у них была встреча с его отцом Хорхе, и он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны», — цитирует Романо Caught Offside.

Кроме того, журналист сообщил, что в ближайшие недели стороны проведут следующие встречи, на которых они обсудят детали нового соглашения 35-летнего футболиста. Напомним, что действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета нынешнего года.

Аргентинский футболист защищает цвета французского клуба с 2021 года. В текущем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 26 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.   

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛИЛЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
4 мин
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
0
0
1.63 4.40 5.00
Видео
19.02.23 в 17:00
Брест Брест
Монако Монако
4.00 4.00 1.86
Видео
19.02.23 в 17:00
Труа Труа
Монпелье Монпелье
2.60 2.95 3.15
Видео
19.02.23 в 17:00
Лорьян Лорьян
Аяччо Аяччо
2.27 3.45 3.20
Видео
19.02.23 в 17:00
Ренн Ренн
Клермон Клермон
1.57 4.20 6.00
Видео
19.02.23 в 19:05
Ланс Ланс
Нант Нант
1.59 4.30 5.60
Видео
19.02.23 в 22:45
Тулуза Тулуза
Марсель Марсель
3.50 3.80 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
14:38 · Франция. Лига 1
Месси, Мбаппе и Неймар – в основе «ПСЖ» на матч с «Лиллем»
14:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:06 · Франция. Лига 1
Источник: Месси ведёт переговоры только с «ПСЖ»
13:34 · Франция. Лига 1
Сёмин: «Сильнее Головина в России футболиста нет»
11:28 · Франция. Лига 1
Маркиньос недоволен поступком Кимпембе после поражения от «Монако»
11:08 · Италия. Серия А
Ди Мария выбрал лучшего между Месси и Марадоной 1
00:55 · Франция. Лига 1
Дубль Диалло позволил «Страсбургу» выиграть битву аутсайдеров
18 Февраля
23:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Лилль»: прогноз на матч чемпионата Франции – 19 февраля 2023
21:00 · Франция. Лига 1
«Реймс» прервал победную серию «Ниццы»
15:25 · Франция. Лига 1
Хакими и Маркиньос не помогут «ПСЖ» в матче с «Лиллем»
14:55 · Франция. Лига 1
Неймар поссорился с Кампушем и раскритиковал его трансферную политику
14:41 · Франция. Лига 1
Ротен: «ПСЖ» нужен Зидан»
14:21 · Франция. Лига 1
Ди Мария: «ПСЖ» дал Мбаппе всю власть рядом с лучшим игроком в истории»
12:20 · Франция. Лига 1
Экс-тренер «Реала» Шустер назвал отличие между Месси и Марадоной
10:52 · Франция. Лига 1
Хакими рассказал о своих лучших футбольных воспоминаниях
Все новости
Рекомендуем