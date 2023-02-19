Источник: Месси ведёт переговоры только с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не ведёт переговоры ни с кем, кроме французского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Месси сейчас ведёт переговоры только с «ПСЖ», у них была встреча с его отцом Хорхе, и он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны», — цитирует Романо Caught Offside.

Кроме того, журналист сообщил, что в ближайшие недели стороны проведут следующие встречи, на которых они обсудят детали нового соглашения 35-летнего футболиста. Напомним, что действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета нынешнего года.

Аргентинский футболист защищает цвета французского клуба с 2021 года. В текущем сезоне Месси провёл за «ПСЖ» 26 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.