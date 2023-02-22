Месси вплотную приблизился к Марадоне по ещё одному параметру

В воскресенье «ПСЖ» вырвал победу над «Лиллем» в календарном матче чемпионата Франции – 4:3. Автором победного гола стал нападающий Лионель Месси – аргентинец красиво забил со штрафного в добавленное ко второму тайму время.

Теперь Месси в одиночку вышел на восьмое место по количеству голов со штрафных за всю свою карьеру, во всех турнирах. У него, как мы уже сообщали, 61 подобный гол, он оставил позади Рожерио Сери с 60-ю голами.

А следующая цель Месси - это не кто иной, как Диего Марадона, который за всю свою карьеру забил 62 гола прямыми ударами со штрафных. Абсолютный лидер списка - бразилец Жуниньо Пернамбукано, 77 голов.