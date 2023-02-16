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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не станет удерживать Месси любой ценой, как Мбаппе в прошлом году

16 Февраля 2023 • 21:25 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
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19.02 15:00

«Пари Сен-Жермен» не готов принять любые требования Лионеля Месси по новому контракту.

В настоящий момент между сторонами продолжаются переговоры о продлении соглашения, которое истекает в июне. Договорённость пока не достигнута, и будущее 35-летнего игрока остаётся неопределённым, несмотря на продолжающиеся активные обсуждения. По данным RMC Sport, если компромисс так и не будет достигнут, руководство «ПСЖ» не станет всеми силами удерживать аргентинца и выполнять любые его запросы, как это произошло с Килианом Мбаппе в прошлом году. При этом известно, что боссы парижан по-прежнему надеются сохранить Месси в своих рядах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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