Месси и Кимпембе недовольны трансферами «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Мессии и защитник французского клуба Преснел Кимпембе недовольны трансферной политикой клуба, сообщает L'Equipe.

По информации источника, футболисты не понимают, как руководство «ПСЖ» прошлым летом допустило уход полузащитников Леандро Паредеса, Юлиана Дракслера и Идриссы Гуэйе, вместо которых были подписаны Витинья, Карлос Солер и Фабиан Руис.

Кроме того, отмечается, что Месси и Кимпембе недовольны продажей нападающего Арно Калимуэндо и покупкой на его место Уго Экитике. Также футболисты обеспокоены тем фактом, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр не пополнил состав команды уже этой зимой.

После 23 туров чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили на своём поле «Баварии» со счётом 0:1.