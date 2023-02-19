Неймара в слезах унесли с поля на носилках

В воскресенье «ПСЖ» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Лилля». В начале второго тайма травму получил звёздный нападающий парижан Неймар. Бразилец получил повреждение после столкновения с соперником у центральной линии. На поле появились медики, которые долго оказывали помощь футболисту. Неймар был очень расстроен – на его глазах можно было заметить слёзы.

Стать на травмированную ногу Неймар без боли не мог – бразильца унесли с поля на носилках.

Можно предположить, что Неймар снова травмировал голеностоп, с которым у него уже были проблемы. В ближайшее время в «ПСЖ» наверняка дадут какие-то комментарии. Следите за новостями.