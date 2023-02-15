Абидаль — о чемпионате мира: «Получилось отличное завершение «истории Месси»

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о финальной игре чемпионата мира в Катаре, где Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 — пен).

Абидаль признал, что южноамериканская команда выглядела лучше своего соперника и заслуженно победила. Отдельно в составе сборной Аргентины француз выделил её лидера Лионеля Месси, который был признан лучшим игроком всего турнира.

«Месси — лучший игрок за всю историю. Аргентина показала уровень, получилось отличное завершение «истории Месси» с последним незавоёванным трофеем и хорошая сказка для самой Аргентины», — цитирует Абидаля Sport24.

Отметим, что победа на катарском мундиале стала для Аргентины первой с 1986 года. Франция же выигрывала чемпионат мира в 2018 году, когда турнир проходил в России.