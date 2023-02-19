В «ПСЖ» всерьёз задумались о возвращении Томаса Тухеля на должность главного тренера команды. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Адриен Гренье.

Слухи о возможном камбэке Тухеля на «Парк де Пренс» появились ещё несколько дней назад. Сообщалось, что в руководстве гранда Лиги 1 есть те, кто поддерживает возвращение немца.

В настоящий момент у руля «ПСЖ» находится Кристоф Галтье. В последнее время этот специалист сталкивается с давлением на фоне плохих результатов команды.

В воскресенье «ПСЖ» прервал серию поражений, обыграв дома «Лилль» со счётом 4:3. При этом команда Кристофа Галтье вырвала победу на последних секундах.